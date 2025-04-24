Kayseri'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Bir Kişi Gözaltına Alındı
Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan 42 yaşındaki Z.T. gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, operasyon sonucunda ruhsatsız tabancalar, şarjörler ve silah parçaları ele geçirdi.
Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Z.T. (42) yakalandı.
Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 27 fişek ile 15 silah parçası ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel