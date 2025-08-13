Kayseri'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında
Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptığı gerekçesiyle 50 yaşındaki N.K. gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda mermi ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.K.'yi (50) yakaladı.
İkamette yapılan aramada, 5 bin 650 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 13 kurusıkı tabanca alt gövdesi ve 16 silah sürgü takımı ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel