Kayseri'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptığı gerekçesiyle 50 yaşındaki N.K. gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda mermi ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.K.'yi (50) yakaladı.

İkamette yapılan aramada, 5 bin 650 fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 13 kurusıkı tabanca alt gövdesi ve 16 silah sürgü takımı ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.