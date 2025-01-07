Kayseri'de Yaralı Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı puhu tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Topsöğüt Mahallesi'nde yaralı puhu buldu.

Jandarma, puhu kuşunu tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.