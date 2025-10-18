Haberler

Kayseri'de Yangın Paniği: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

Kayseri'de Yangın Paniği: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti
Güncelleme:
Kayseri Talas'ta iki katlı bir binada çıkan yangında, engelli bir vatandaşın soba yakma girişimi sonrası yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, zamanında müdahale ederek yangını söndürdü ve binadaki sakinleri tahliye etti. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Kayseri'de iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Talas ilçesi Gençlik 1 Sokak'ta 2 katlı binanın ikinci katında yaşayan engelli bir vatandaş, soba yakmaya çalışırken evdeki halı tutuştu.

Yangın kısa sürede daireye ve binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binada oturanları tahliye etti.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Haberler.com
