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Kayseri'de Yangın Feci Sonuçlandı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Yangın Feci Sonuçlandı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Develi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 66 yaşındaki Ahmet Çetin, dumandan zehirlenerek hastanede yaşamını yitirdi.

KAYSERİ'de 2 katlı binada çıkan yangında girişteki dairede yaşayan ve dumandan zehirlenen Ahmet Çetin (66), hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Develi ilçesi Aşağıeverek Mahallesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın bir kısmını kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma yaptı. Binadakiler polis tarafından tahliye edildi. Giriş katta yaşayan ve dumanların arasında kalarak zehirlenen Ahmet Çetin, ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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