Üye Girişi
Haberler
ABD'nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular

ABD'nin Kuzey Kore korkusu! Rusya ile son anlaşma rahatsız etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj!
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler

Kayseri'de Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 55 yaşındaki F.A., evinde ölü bulundu. Durumu haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Gesi Fatih Mahallesi Dağıstan 1. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan F.A. haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Eve giren ekipler, yerde hareketsiz buldukları kadının öldüğünü belirledi. F.A'nın cenazesi, incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
img

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
img

İsrail işgal ettiği bölgeden çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep

Gollerinden çok konuşuluyor! Rakip futbolcudan Arda'yı şaşırtan talep
Ancelotti'ye mesajı verdi: Arda Güler, 2 gol birden attı

Formayı bırakmaya niyeti yok! Attığı 2 golle maça damga vurdu
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Ağzından çıkan kelimeye dikkat: Herkes Fatih Terim'in gol sevincini konuşuyor

Ağzından çıkan kelimeye dikkat! Herkes bu gol sevincini konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı

Son Dakika Haberleri

Tarotta 6. kart ne anlama gelir? İzmir otobüsler çalışmıyor mu 7 Ocak Salı? Doktorlar grevde mi (Aile Hekimleri)? Tarotta 5. kart ne anlama gelir? Simge Esin kimdir? Barış Alper Yılmaz Simge Esin sevgili mi? Tarotta 7. kart ne anlama gelir? Deportiva Minera Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Deportiva Minera Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yusuf Serdar Yücel kimdir? ROKETSAN Yusuf Serdar Yücel neden öldü? ESHOT grevde mi? İzmir ESHOT'lar grev mi var, grev ne zaman bitecek (İZELMAN, ESHOT, İZENERJİ, İZBETON, İZDOĞA grevde mi)? Arda Güler goller izle, Deportivo Minera - Real Madrid 6 Ocak Pazartesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.