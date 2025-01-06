Kayseri'de Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 55 yaşındaki F.A., evinde ölü bulundu. Durumu haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Gesi Fatih Mahallesi Dağıstan 1. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan F.A. haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Eve giren ekipler, yerde hareketsiz buldukları kadının öldüğünü belirledi. F.A'nın cenazesi, incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel