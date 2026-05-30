Haberler

Kayseri'de baraj gölüne düşerek kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 29 yaşındaki H.G., Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Yamula Baraj Gölü'ne düşerek kayboldu. 50 kişilik ekip, botlar ve balık adamlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde viyadükten baraj gölüne düşerek kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 29 yaşındaki H.G, Yaşar Karayel Viyadüğü'nden henüz belirlenemeyen nedenle Yamula Baraj Gölü'ne düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ve İHH'den toplam 50 kişilik ekip sevk edildi.

Ekipler 3 bot yardımıyla baraj gölünün yüzeyinde, balık adamlar ise su altında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Baraj gölünde kaybolan H.G'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak
Sadettin Saran: Bir yere gitmiyorum

"Bir yere gitmiyorum" dedi
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber

Mourinho'dan Arda'ya kötü haber
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kent ayağa kalktı! Emniyet müdürü bile sahaya indi
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam