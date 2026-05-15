Kayseri'de vatandaşlara ata tohumundan yetiştirilen domates fidesi dağıtıldı

Kayseri Hacılar Belediyesi, doğal ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla ata tohumundan yetiştirilen 2 bin domates fidesini vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda doğal, sağlıklı ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen dağıtım töreni için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlikte, Kayseri Üniversitesi Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle üretilen 2 bin domates fidesi cuma namazı sonrası düzenlenen programla vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ata tohumunun geçmişten geleceğe taşınan önemli bir miras olduğunu ifade etti.

Ata tohumunu daha da yaygınlaştıracaklarını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Domates fidesi ata tohumu, aslında atalarımızdan miras kalan, bağımızda, bahçemizde, çocukluğumuzda annelerimizin, babalarımızın yaptığı gibi domatesin çekirdeğinden tohum elde edip sonraki yıl yeniden toprakla buluşturduğumuz kıymetli bir mirastır. Toprakla fideyi ne kadar çabuk buluşturabilirsek ve kendi uyguladığımız yöntemlerle ne kadar verim alabilirsek bunun kıymeti o kadar iyi anlaşılacaktır. Bugün burada Kayseri Üniversitemizin değerli hocalarımızın katkılarıyla bilimsel ortamlarda üretilen fideleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Vatandaşlarımızın teveccühü ve ilgisi bizleri ayrıca mutlu etti. İnşallah verdiğimiz fidelerin çoğalmış halini görmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
