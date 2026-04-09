Kayseri'de eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de uzaklaştırma kararı bulunan koca, yaşadığı eve balkondan girerek eşini bıçakla yaraladı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Kayseri'de uzaklaştırma kararı bulunan eşini, yaşadığı eve balkondan girerek bıçakla yaralayan kocanın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.C. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, müşteki M.K. hakkında Adli Tıp Kurumunun hazırlayacağı tedavi raporunun henüz gelmediğini zapta geçirdi.

Sanık A.C. savunmasında, önceki celse verdiği beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım. Uzun zamandan beri cezaevindeyim. Yaş ve ailevi nedenlerden dolayı tahliyemi talep ederim." dedi.

Müşteki M.K'nin avukatı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesi yönünde talepte bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
