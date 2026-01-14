Haberler

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Güncelleme:
Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verdi. Sanık, uyuşturucunun ev arkadaşına ait olduğunu iddia ederek beraatini talep etti.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık G.U. ve avukatı hazır bulundu.

Esasa ilişkin son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, uyuşturucunun ev arkadaşına ait olduğunu iddia ederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık G.U'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
