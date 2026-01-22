Haberler

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle 1 zanlı gözaltına alındı. Zanlının üstünde 515 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Anayurt Mahallesi'nde durdurulan Z.Y'nin üst aramasında 515 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
