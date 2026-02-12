Haberler

Kayseri'de 1,2 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de 1,2 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de düzenlenen iki ayrı operasyonda 1,2 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı. Emniyetin Narkotik ve İstihbarat ekipleri kente uyuşturucu ticareti yapmayı planlayan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

KAYSERİ'de polisin düzenlediği 2 farklı operasyonda 1,2 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirip, ticaretini yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen iki farklı eş zamanlı operasyonda Ü.A. (48), Ö.Y. (28) ve A.Y. (25) yakalandı. Şüphelilerin üst ve araç aramalarında 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde

Fenerbahçe'yi üzen, Trabzon taraftarını sevindiren gelişme
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi
Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluğu için yeni tahmin

Yapay zekadan yeni tahmin: 3 puan farkla şampiyonlar
Ofer Yannay, dünyaca ünlü yıldız için deli divane oldu: Umarım Fenerbahçe'yi değil bizi seçer

Dünyaca ünlü yıldız için deli divane oldu: Fener'i değil bizi seçsin
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde

Fenerbahçe'yi üzen, Trabzon taraftarını sevindiren gelişme
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı