Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, LSD, uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan M.D'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Zanlının evine yapılan operasyonda evde bulunan M.D, E.K, E.A, N.D. gözaltına alındı. Yapılan aramada 3 paket halinde 6 gram metamfetamin maddesi, 2 parça LSD maddesi, 3 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 4 mermi, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.