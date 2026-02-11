Haberler

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, narkotik ekipleri tarafından 3 şüpheli 1 kilo 200 gram uyuşturucuyla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda iki ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olaya ilişkin "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Ü.A. (68), Ö.Y. (29) ve A.Y'nin (26) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Haberler.com
