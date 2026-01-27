Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma yürüttü.

Kocasinan ve İncesu ilçelerinde Ç.O. ile R.Y'ye ait adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 270 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, 30 gram metamfetamin, terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.