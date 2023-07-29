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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 270 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram esrar, 65 uyuşturucu içerikli hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 270 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram esrar, 65 uyuşturucu içerikli hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Narkotik Kayseri Güncel Haberler

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