Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Satışa çıkan Polatların lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo 250 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo 250 Gram Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, bal dolu tenekelere gizlenmiş 10 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir araçta yapılan aramada narkotik köpeği ile tespit edilen uyuşturucu maddelerle birlikte H.A. (35) gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda bal dolu tenekelere gizlenmiş 10 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, bal dolu tenekelere su şişelerine konularak yerleştirilen 10 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan H.A. (35), "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.