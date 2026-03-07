Haberler

Kayseri'de jandarma 1 kilo 7 gram uyuşturucu ele geçirdi

Kayseri'de jandarma 1 kilo 7 gram uyuşturucu ele geçirdi
Güncelleme:
Kayseri'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 7 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 7 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
