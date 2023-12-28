Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 530 Gram Skunk Ele Geçirildi

KAYSERİ'de, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda stepneye gizlenmiş 1 kilo 530 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T. ve A.D.'nin il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Bunun üzerine Melikgazi ilçesi Malatya- Kayseri yolu polis uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta 2 kişi yakalandı. Araçta yapılan aramada stepne içine gizlenmiş 1 kilo 530 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.