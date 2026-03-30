Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 55,44 gram sentetik uyuşturucu, sentetik hap ve hassas terazi ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirdi.
Olaylarla ilgili 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 6 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan yakalama kararı bulunan 18 kişiden 11'i de tutuklandı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün