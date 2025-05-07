Kayseri'de Uyuşturucu Kaçakçısından Cezaevine Gönderme
Kayseri'de, uyuşturucu kaçakçılığından 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan G.J. yakalanarak cezaevine konuldu.
Kayseri'de, uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince, Mimar Sinan Caddesi'nde yapılan uygulamada, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.J. yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel