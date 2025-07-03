Kayseri'de uygun fiyata gelinlik temin etmek isteyenlere yönelik defile düzenlenecek

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Kayseri'nin Talas ilçesinde, uygun fiyata gelinlik temin etmek isteyenlere yönelik defile gerçekjleştirilecek.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, uygun fiyata gelinlik temin etmek isteyenlere yönelik defile gerçekjleştirilecek.

Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Talas Kar Tanesi Gelinlik Evi tarafından yapacak defile, 7 Temmuz'da Armonia Balo ve Kongre Merkezi'nde saat 15.00'te gerçekleşecek.

Defilede, yaklaşık 500 gelinlik düğün yapacak ve uygun fiyata gelinlik temin etmek isteyenlerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, farklı ve renkli bir uygulama ile vatandaşlara hizmet verdiklerini bildirdi.

Vatandaşların hayatlarına dokunan ve işlerini kolaylaştıran birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yalçın, "2025 yılı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından aile yılı ilan edilmişti. Biz de Talas Belediyesi olarak, yuva kuracak çiftlerimize kolaylık sağlayarak uygun şekliyle gelinlik temin etmeyi hedefledik. Talas Kar Tanesi Gelinlik Evi'nde 500'ün üzerinde gelinlik bulunacak. Biri mutlaka size olur. Mutlu ve huzurlu bir aile kurulmasına bir miktar da katkımız olursa ne mutlu bize. Kayserimiz yardımlaşma, dayanışma ve iş birliği konusundaki hassasiyetini bir kez daha ispatladı." ifadesini kullandı.

Yalçın, projeye destek veren gelinlik evlerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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