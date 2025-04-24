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Kayseri'de Turistleri Taşıyan Otobüste Yangın Çıktı

Kayseri'de Turistleri Taşıyan Otobüste Yangın Çıktı
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Kayseri'de turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı ve turistler başka bir otobüsle yola devam etti.

KAYSERİ'de turistleri taşıyan yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Kayseri Erkilet Havalimanı'ndan turistleri alan A.E. idaresindeki 45 LZ 370 plakalı yolcu otobüsü Nevşehir'in Ürgüp ilçesine seyir halindeyken, Kuzey Çevre Yolu Oymaağaç mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden otobüs şoförü güvenlik şeridine geçerek turistleri araçtan tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Otobüste maddi hasar meydana gelirken, turistler başka bir otobüs ile Nevşehir'e hareket etti.

Haber-Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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