Kayseri'de Traktör Uçuruma Devrildi: 8 Yaralı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir traktörün uçuruma devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Durumu ağır olan iki yaralı, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.İ'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Kapuzbaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, traktör sürücüsü ile römorkta bulunan 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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