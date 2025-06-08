Kayseri'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tarladan dönen traktör devrildi. Sürücü Y.E.C, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Tarladan gelen Y.E.C'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Gömeç Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Y.E.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel