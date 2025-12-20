Haberler

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Trafik Koordinasyon Toplantısına katıldı

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Trafik Koordinasyon Toplantısına katıldı
Güncelleme:
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, kentte trafik durumu ve ulaşım planlamaları üzerine bir toplantı yaptı. Akıllı trafik yönetim sistemi ile dinamik bir yönetim sağlanıyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Trafik Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Trafik Kontrol Merkezi'nde Vali Çiçek'i ağırladı.

Çiçek, Büyükkılıç ve Yeşilyurt tarafından burada Trafik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kentin mevcut trafik durumu, kavşak performansları ve ileriye dönük ulaşım planlamaları ele alınarak, daha etkin ve sürdürülebilir çözümler değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kentte ulaşımı yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeterek yönettiklerini ifade etti.

Trafik Kontrol Merkezi'nde kullanılan akıllı trafik yönetim sistemi, sinyalizasyonlara doğrudan müdahale imkanı sunarak şehir trafiğinin dinamik bir şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
