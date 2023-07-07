Kayseri'de trafik kazasında 21 kişi yaralandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı. Kazanın Organize Sanayi kavşağında meydana geldiği belirtildi. Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi.

KAYSERİ'DE akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 21 kişi yaralandı. Olay, Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Organize Sanayi Bölgesi'nde iş çıkışı fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre, kamyonette bulunan 4 kişi ile işçi servisinde bulunan 17 kişi yaralandı. Ağır yaralı 4 kişi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılırken, 17 yaralı Kayseri'deki değişik hastanelere nakledildi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)