Kayseri'de Trafik Kazası: Genç Öğrenci Hayatını Kaybetti

Kayseri'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin hayatını kaybetti. Cenazesi, ailesi ve yakınlarının katılımıyla toprağa verildi. Sürücü Azize Y.B. gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin'in (14), Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Alptekin'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak General Emir Mahallesi'ndeki Hacı Ömer Tarman Camisi'ne getirildi. Cenazeye Buğlem Berra'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Alptekin, kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜ ÖĞRETMEN GÖZALTINDA

Diğer yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Azize Y.B.'nin bir okulda öğretmenlik yaptığı, emniyetteki işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
