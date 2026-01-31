Haberler

Kayseri'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kayseri'de bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Telefon Sokak'ta E.Ç. idaresindeki 38 VE 301 plakalı otomobil ile A.C'nin kullandığı 34 DRR 312 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan 2 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
500

