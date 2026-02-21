Kayseri'de kız çocuğuna otomobil çarptı: Ağır yaralı
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki P.S., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ'de P.S. (15) isimli kız çocuğu, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'nda meydana geldi. M.D.G. yönetimindeki 38 UH 485 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan P.S. isimli kız çocuğuna çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kız çocuğu, ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı