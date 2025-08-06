Kayseri'de Trafik Kazası: 1,5 Yaşındaki Umay Y. Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Trafik Kazası: 1,5 Yaşındaki Umay Y. Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki Umay Y. hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

KAYSERİ'de hafif ticari aracın çarptığı 1,5 yaşındaki Umay Y., hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 6309 Cadde'de meydana geldi. Y.D.'nin park etmek istediği 38 LU 101 plakalı hafif ticari araç, 1,5 yaşındaki Umay Y.'ye çarptı. Durumu fark eden Y.D., aracı durdurup indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Umay Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Y.D., polis tarafından gözaltına alındı.

Sürücü ile uzaktan akraba olduğu öğrenilen Umay Y.'nin, ailesiyle birlikte dayısının asker eğlencesine katılmak için bölgede olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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