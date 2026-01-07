Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, 2025'te 139 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, 2025'te tramvay ve otobüs hatlarında toplam 139 milyon 294 bin 201 yolcu taşıdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım AŞ, 2025 yılı boyunca toplu taşıma, otopark hizmetleri, bisiklet paylaşım sistemleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijital uygulamalar alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi.

Tramvay hatlarında 51 milyon 637 bin 604, otobüs hatlarında ise 87 milyon 656 bin 597 olmak üzere toplam 139 milyon 294 bin 201 yolcu taşındı.

Geçen yılın verilerine göre, yol kenarı otoparklardan 984 bin 736, katlı otoparklardan 580 bin 100 ve vale hizmetlerinden ise 74 bin 390 araç yararlandı.

Bisiklet paylaşım sistemi Kaybis, 2025 yılında istasyon sayısını 91'e çıkarırken, 1000 bisiklet ve 1968 park ünitesi ile de hizmet vermeye devam etti.

Geçen yıl içerisinde 193 bin 342 kullanıcı 452 bin 961 kullanım gerçekleştirirken, 4 milyon 321 bin kilometre kullanım mesafesi kaydedildi.

Sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında da 2025 yılında yolcu kilometre başına karbon ayak izi miktarında azalma sağlandı.