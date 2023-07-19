Kayseri'de Toplu Taşıma Ücret Tarifesi Değişti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildiği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, tam bilet fiyatı 11,50 lira, indirimli bilet fiyatı ise 6,25 lira olarak belirlendi. Ayrıca yeni bir tam abonman kart kullanıma sunuldu ve 2 ücretsiz aktarma uygulaması devam edecek. İlçe toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği güncel tarifenin 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı bildirildi.