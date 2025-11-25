Kayseri'de Tırda 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kayseri-Malatya kara yolunda yapılan yol kontrolünde bir tırda 750 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu. Sürücü gözaltına alındı.
Kayseri'de bir tırda yapılan aramada 750 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü yapıldı.
Çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan denetimde, bir tırda 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel