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Kayseri'de tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Özvatan ilçesinde tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali Altıparmak yönetimindeki 38 DM 123 plakalı SUV tipi araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DS 7865 dorse plakalı tır, Kermelik Mahallesi girişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Altıparmak ile aynı araçtaki Demet Altıparmak yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Özvatan İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Tamer Bot
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