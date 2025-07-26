Kayseri'de Tır Dorsesinde Yangın Çıktı

Kayseri'de Tır Dorsesinde Yangın Çıktı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, dorseyi kullanılamaz hale getirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anbar Mahallesi'nde park halindeki bir tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, dorse kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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