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Kayseri'de TIR'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kayseri'de TIR'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü Mehmet Sami Ş. TIR'a çarparak hayatını kaybetti. Olayın ardından cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'de, TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Sami Ş., hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Sami Ş.'nin kontrolünü yitirdiği 38 ZF 026 plakalı otomobil, S.A. yönetimindeki 71 KD 971 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mehmet Sami Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Sami Ş.'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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