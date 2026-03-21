Kayseri'de trafik kazasında ölen tıp fakültesi öğrencisinin cenazesi defnedildi

Güncelleme:
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın cenazesi düzenlenen törenle defnedildi. Törende öğrenciler, Mercan için beyaz önlükleriyle katıldılar.

Merkez Talas ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan (22) için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende tabutun üzerine doktor önlüğü konulurken, bazı öğrenciler de cenazeye giydikleri beyaz önlükleriyle katıldı.

Mercan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Mercan'ın ailesi ve yakınları ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri ve motosikletli bir grup katıldı.

Talas'ta önceki gün kullandığı motosikletle K.E. idaresindeki 38 YE 008 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaralanan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Otomobil sürücüsü K.E. de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
