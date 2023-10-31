Kayseri'de Tefecilik ve Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen 7 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.