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Kayseri'de Tefecilik ve Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kayseri'de 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen 7 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

KAYSERİ'de 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen 7 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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