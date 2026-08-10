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Kayseri'de Feci Kaza: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Feci Kaza: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Ali Demir yönetimindeki otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu sürücü Ali Demir ile babası Ünsal Demir hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobildeki Ünsal Demir ile oğlu Ali Demir, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bünyan ilçesi Elbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Demir idaresindeki 38 AGP 017 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Demir ile babası Ünsal Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Baba oğulun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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