Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 6. Yüzyıla Ait Kapı Sovesi Ele Geçirildi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonda 6. yüzyıla ait kapı sovesi ele geçirdi. Operasyon sırasında M.P. isimli zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen arşitravi (kapı sovesi) ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Yahyalı ilçesinde M.P.'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kapı sovesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel