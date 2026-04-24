Haberler

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, deri üzerine işlenmiş el yazması tarihi kitap ile kitabe parçası ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.T. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

