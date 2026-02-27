Kayseri'de Helenistik döneme ait 1291 adet sikke ele geçirildi

KAYSERİ'de, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen 1291 adet tarihi sikke ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Anadolu mirası' operasyonları kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Melikgazi ilçesinde E.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada M.Ö. 300-30 yıllarına ait olduğu değerlendirilen Helenistik döneme ait 1291 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı