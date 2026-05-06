Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Kayseri'de gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 2 papirüs, bir heykel ve bir antik kitap ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 2 papirüs, papirüs saklama kabı, 1 heykel ve 1 antik kitap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Murat Asil