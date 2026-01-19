Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Bünyan'a tam otomasyonlu modern sera

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Bünyan'a tam otomasyonlu modern sera
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan ilçesinde 240 metrekare alanda, 460 bin lira maliyetle tam otomasyonlu ata tohumu üretim serası kurdu. Yeni sera, hem ata tohumu fidesi üretimi hem de akıllı seracılık eğitimi için kullanılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan ilçesinde 240 metrekare alanda, 460 bin lira maliyetle tam otomasyonlu ata tohumu üretim serası kurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Büyüktuzhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 240 metrekarelik modern sera kazandırıldı.

Toplam 460 bin lira maliyetle tamamlanan tesis, ata tohumu üretimine katkı sağlayacak.

Tam otomasyona uygun havalandırma sistemine sahip sera, hem ata tohumu fidesi üretiminde hem de akıllı seracılık alanında eğitim amaçlı kullanılacak.

Öğrencilerin uygulamalı tarım eğitimine değer katacak proje, bölge tarımının geleceğine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eğitimciler, projeye verdiği destek dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi

İnfial yaratan görüntü! Alkol masasında sela okutan meclis üyesi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

F.Bahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu...
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi

İnfial yaratan görüntü! Alkol masasında sela okutan meclis üyesi
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı

Maça saatler kala kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkartıldı
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum