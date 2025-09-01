Kayseri'de Taksici Bıçakla Öldürüldü

KAYSERİ'de H.Ş. tarafından bıçakla ağır yaralanan taksici M.D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri'ndeki taksi durağında meydana geldi. Taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, H.Ş., taksi şoförü M.D.'yi bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.D., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli ise kaçtı. M.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.