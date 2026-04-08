Takla atan otomobil, sitenin girişindeki beton bloğa çarptı: 1 yaralı

KAYSERİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak bir sitenin girişindeki beton bloğa çarpan otomobil demir yığınına dönüştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Seher Bulvarı'nda meydana geldi. C.K. idaresindeki 38 AKG 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak bir sitesinin girişindeki beton bloğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sitenin girişi yıkıldı. Kazada demir yığınını haline dönüşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü C.K., ekiplerin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

