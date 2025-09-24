Kayseri'de Tadilat Halindeki Çatıda Yangın Çıktı
Kayseri'de 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangının bir daireye sıçradığı ve dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Kayseri'de 8 katlı binanın tadilat yapılan çatısında çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Öte yandan çatıdaki alevlerin bir daireye sıçradığı ve dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yanan daireye 1 hafta önce kiracının taşındığı bildirildi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel