Haberler

Kayseri'de Tadilat Halindeki Çatıda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangının bir daireye sıçradığı ve dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kayseri'de 8 katlı binanın tadilat yapılan çatısında çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Öte yandan çatıdaki alevlerin bir daireye sıçradığı ve dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yanan daireye 1 hafta önce kiracının taşındığı bildirildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Yol çöktü, kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Olay anı kamerada

Kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Çökme anı korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukların oyunu ölümle bitti

Çocukların oyunu ölümle bitti! Daha 4 yaşındaydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.