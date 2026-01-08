Kayseri Kent Konseyi, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'ni inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen ve ulusal ödülle taçlandırılan Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, Kayseri Kent Konseyi tarafından incelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yürütülen projeyi, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem ile Kayseri Kent Konseyi üyeleri inceledi.

İncelemede, yetkililer tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında teknik ve tarihi bilgilendirme de yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen projenin, tarihi dokuyla uyumlu mimarisi, sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla Kayseri'nin merkezinde örnek bir dönüşüm modeli olarak öne çıktığı belirtildi.