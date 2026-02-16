Haberler

Kayseri'de suç örgütlerine operasyon: 9 gözaltı

Güncelleme:
Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Bir komiser yaralandı.

KAYSERİ'de suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, yakalandı. Aramalarda; 1 kilo 0,92 gram uyuşturucu, 112 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 tabanca, tüfek, 3 bin 282 fişek ve çeşitli miktarlarda çek/senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

YARALI KOMİSERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan bir evde gerçekleşen operasyon sırasında şüphelilerden A.Ş.'nin iki el ateş açması sonucu Özel Harekat komiseri Erol Bilen Kaplan, ayağından yaralandı. Bilen'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Diğer yandan emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
